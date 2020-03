WP Film Poczta TV ONLINE Program TV Menu Aktualności

Jan Komasa w Hollywood? "Postaram się to wykorzystać, ale nie będę robił nic na siłę" Jan Komasa wzbudził spore zainteresowanie filmem "Boże Ciało" w wieku krajach świata. Zwrócił uwagę Akademii, która nominowała go do Oscara.... Rozwiń Jak mama odbiera porównania sali s … Rozwiń Transkrypcja: Jak mama odbiera porównania sali samobójców hejter a do Jokera Soki na klinice ma Bodo Parasite które po Ostatnio No jeżeli hejterowi będzie dane zmierzy się jakby z dużą publiczny Uzyskać taki status Jak najbardziej bym się cieszył Natomiast jeśli chodzi o tematykę To jest bardzo ciekawe po nie Joker Nowy Jork Hejter to jest Warszawa parada i40 Korea pod seulem Z kompletnie trzy różne szerokości geograficzne a Są o bardzo podobnych Co to oznacza oznacza to prawdopodobnie to że w wielu różnych miejscach na świecie dzieje się bardzo podobne Rzeczy są podobne wnioski wyciągane przestwór Co oznacza że jest jakaś zmiana wyczuwalna Jakiś prześlę Coś się zmienia jest Potrzeba rewolucji Jest Wędrujący hej Czy może chrust Jakaś Się TK Jakaś Potrzeba Czynienia krzywdy innym ludziom Coś takiego po prostu Konsekwencje Konsekwencje Przestały Musimy sobie a Wolno Tam na górze to Czego to mi nie było Coś takiego się To jest trochę Straszne A dla mnie jako artysty jest to fascynujący i I chcę o tym robić filmy i wiem że wielu Właśnie A te Massimo to tyle A to jest jeszcze jedno pytanie Pana tak wrócę do motywu Oscarów ale nie gdzie się znowu rozsuwać A powiedziałem ty Czy udało coś się panu grać tam zawodowo na przyszłość to ja nie wiem na przykład w następnej dekadzie słyszymy o Masie reżyserze polskim No oczywiście jest Coś takiego że jeżeli ktoś ląduje na oscarach Z nominacją no to już jest akurat w moim Bo to była moja sekcja międzynarodowa Festyn czy nasz nowy dom W tej sekcji byłem w piątce Wybrani Z całego świata Z całego roku Więc to powoduje że oczywiście że jestem na celowniku Myślę że większej liczby producentów zdecydowanie niż byłem do tej Byłem w ogóle Postaram się to wykorzystać ale nie będę robił nic na siłę Jest wielu reżyser Że po prostu się sprzedali Best Kompletnie że się sprzedawać to za duże pieniądze Ale ja mam taką ma taki jakiś opór Pentagon Nie chciałem robić filmów na które bym sam Więc Czy Stany będą chciały zobaczyć jakieś moje produkcja na swoich ekranach po angielsku Tamtejszymi aktorami Zobaczymy Na razie jest bardzo dużo zainteresowań Spływają propozycje Zaraz zacznę komend Propozycje Zobaczymy z jakim się to spod