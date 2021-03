Jarosław Boberek o byciu "królem dubbingu" i kasztelanem na Netfliksie

Jarosław Boberek nazywany jest "królem dubbingu". Tym razem wciela się w kasztelana grodu Mirmiłłowa w kultowej historii "Kajko i Kokosz". Polską animację można oglądać już na Netfliksie. Boberek, którego głos znają pewnie wszyscy w kraju, opowiedział w "Odkrywamy karty" o kulisach swojej pracy. Czym dla niego jest sława?- Jeżeli ktoś uprawia ten zawód dla popularności to popełnił błąd w punkcie wyjścia. Sława to wiór, który zdarza się, bo drwa rąbią - przyznaje aktor. Ale czy rozpoznawalność mu na co dzień przeszkadza? - Bardzo by się chciało być anonimowym w wielu sytuacjach. Patrzą nam na ręce. Patrzą nam na gębę. Nie mogę beknąć i podłubać w nosie, bo wytkną, że się karczemnie zachowuję. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Składamy się ze słabości - mówi. Posłuchajcie naszej rozmowy.

