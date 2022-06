Jean Harlow: biedna bogata dziewczynka. Miała tylko 26 lat, gdy zmarła. Wcześniej straciła trzech mężów

Ich romans rozwinął się błyskawicznie i już po kilku miesiącach zostali małżeństwem. Tym samym 16-letnia dziewczyna wyrwała się ze szponów nadopiekuńczej matki i wpadła w ramiona mężczyzny, który – zresztą tak jak i ona – nie był zupełnie gotowy na związek. Do scysji między małżonkami doszło dość szybko, bo McGrew miał dość wtrącającej się w ich pożycie teściowej. Podjął zdecydowane kroki, kupił dom w Los Angeles i wyjechał tam z młodą żoną, by oddać się słodkiemu nieróbstwu i hucznym imprezom. Wydawało się, że Harlean to odpowiadało. Miała piękne suknie, piła płynący strumieniem drogi alkohol i obracała się w znamienitym towarzystwie, poznając hollywoodzką śmietankę. Ani myślała o robieniu kariery czy samodzielnym życiu. Do czasu.