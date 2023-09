"Jedna dusza". Jedna z największych pomyłek festiwalu w Gdyni

Co my tu mamy? "Jedna dusza" rozgrywa się w latach 90. na Śląsku. Zaczyna się od tego, że kobieta planuje porzucić swojego syna w Kościele, ale w ostatniej chwili, gdy płacz dziecka głośno rozbrzmiewa wśród kościelnych ścian, bierze chłopaka i decyduje się nim jednak zaopiekować. Alojz (Dawid Ogrodnik) wyrośnie na górnika o dość specyficznym charakterze, mówiąc dyplomatycznie, choć nie ma co się tu bawić w okrągłe słowa. Już w pierwszych kilkunastu minutach poznajemy Alojza od najgorszej strony. Gdy tylko wychodzi z kolegą Bubą (Tomasz Schuchardt) z kopalni, łapią za butelki i w pijackim rajdzie po ośnieżonym mieście wracają do domu. Alojz do swojej żony Anny (Małgorzata Gorol) i trójki dzieci.