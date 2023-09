"Święto ognia". Ludzka historia bez łez. Kinga Dębska znów daje widzom nadzieję

W czasach, gdy jesteśmy bombardowani masą złych informacji, zatrzymanie się na chwilę i dostrzeżenie tego, co jest w naszych życiach dobre, jest coraz trudniejszym zadaniem. Dzięki takim filmom jak "Święto ognia" być może choć na moment docenimy to, co mamy. Dlatego warto tworzyć kino, które nie sili się na artystyczne ambicje i nagrody, ale trafia prosto w ludzkie serca.