Jennifer Grey o coming oucie swojego ojca. "To był atak snajpera"

W maju na rynku wydawniczym pojawi się autobiografia Jennifer Grey "Out of the Corner", w której aktorka spojrzała na wszystko, co wydarzyło się w jej życiu do tej pory, wliczając w to zarówno jej głośny związek z Matthew Broderickiem, jak i rewelacje na temat orientacji seksualnej jej ojca, Joela. O tej drugiej sprawie Grey miała ostatnio okazję szerzej porozmawiać w rozmowie z "People".