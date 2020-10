Przyznał się wprost do choroby. Przejmująca słowa aktora i polityka

Jerzy Fedorowicz jednym jest znany jako aktor i reżyser, innym jako polityk, który działał w Platformie Obywatelskiej. Karierę polityczną zakończył kilka lat temu i dziś nie udziela się publicznie tak często, jak to miało miejsce przed laty. Fedorowicz przeszedł ostatnio bardzo trudny czas. W 2018 r. zmarła jego ukochana żona, Elżbieta Krywsza-Fedorowicz. To kompletnie powaliło go na łopatki.

Fedorowicz już na początku rozmowy przyznał wprost: - Znacie mnie. Jak radość, to na maksa, jak ból... to depresja. Tak, mam depresję - po raz drugi w życiu. Pierwsza dopadła mnie, jak Elunia zachorowała. Miała raka piersi".

"Byłem przy niej do śmierci" - zwierza się. "Spałem w tamtych dniach w szpitalu. Pamiętam ten moment jej ostatniego uśmiechu. Uśmiechnęła się do mnie i zgasła. To trwało dwa dni i po prostu zgasła. Na pewno nie cierpiała. I potem wnuczka Tosia zabrała mnie do siebie. Wyjechałem i odpoczywałem. Schodziło ze mnie całe te sześć lat: tych wizyt, tych lekarzy, tego załatwiania. W tamtym czasie koncentrowałem się na wspominaniu i upamiętnianiu Eli".