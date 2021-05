Jerzy Matuszkiewicz został laureatem Orła 2021 za Osiągnięcia Życia!

Orły 2021: kim jest Jerzy Matuszkiewicz?

Jerzy "Duduś" Matuszkiewicz to muzyk jazzowy, saksofonista, kompozytor muzyki do seriali i filmów z czasów PRL-u. Autor muzyki do kultowych polskich seriali takich jak "Alternatywy 4", "Czterdziestolatek", "Czterdziestolatek 20 lat później", "Stawka większa niż życie", "Śmieciarz", "Wojna domowa", "Życie na gorąco".