Jerzy Stuhr w książce nie pominął tematu wypadku. "Za to trzeba ponieść karę"

Skąd tytuł tych wspomnień? Tłumaczy to sam Jerzy Stuhr: "Cały czas zastanawiam się, jak nazwać mój pamiętnik. Na trop wpadła, wiedziona intuicją, moja żona Basia — Z biegiem dni. Jest to dokładnie w punkt. Mam poczucie, że one biegną, a ja stoję. Nawet myślę, że po tylu latach biegu stan zatrzymania się jest dość interesujący. Więcej się zastanawiam, obserwuję, patrzę, jak rosną wnuki. (…) Teraz wolno unoszę się z biegiem dni. Jest we mnie spokój" - można przeczytać w książce.