Jesienna ramówka Telewizji WP. Będzie się działo

Zanurz się w tajemniczym zaginięciu, do którego doszło latem 2010 roku. Sprawa Iwony Wieczorek to trzymający w napięciu polski dokument, zagłębiający się w nierozwiązaną sprawę, badający wskazówki, teorie i perspektywy. Latem 2010 roku 19-letnia Iwona Wieczorek zniknęła w drodze do domu z imprezy. Ostatnie ślady Iwony kończą się zaledwie kilka minut od jej domu. Czy było to porwanie? Ucieczka? A może morderstwo? Sprawa do dziś intryguje opinię publiczną w Polsce. W tym dokumencie przyglądamy się jej z innej perspektywy. Trzyodcinkowy dokument będzie miał premierę 14 października o 21:00, kolejne odcinki 21 i 28 października o tej samej porze.