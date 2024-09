Jest hitem na Netfliksie, ale nigdy nie oglądajcie go z dziećmi

"Kaos", za którym stoi Charlie Covell, osoba odpowiedzialna także za fantastyczne "End of the f** world", to współczesne spojrzenie na mitologię grecką. Zeus, król bogów, to narcyz w samym apogeum kryzysu wieku średniego (w tej roli Jeff Goldblum). Przechadza się po pałacu w swoim welurowym dresie i złotym zegarku, jednym gestem dłoni decydując o być albo nie być śmiertelników na Ziemi. Jego okrutna żona Hera (Janet McTeer) to mściwa i zazdrosna o niego kobieta, która nie odmawia sobie przyjemności z kochankiem, którym z kolei jest Posejdon... Trochę "Dynastia" na Olimpie? Tak, ale pełna przemocy i scen seksu.