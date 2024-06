Jest nadzieja! Ostatni wyrok sądu to wygrana bitwa o przyszłość Teatru Kamienica

Justyna Sieńczyłło i Emilian Kamiński

Justyna Sieńczyłło i Emilian Kamiński poznali się na scenie teatralnej w sztuce "Na szkle malowane". Ona miała 25 lat, a on 42. Ich wspólna pasja do teatru sprawiła, że szybko się do siebie zbliżyli. Nie przeszkodziło im to, że aktor był wówczas żonaty (z pierwszego małżeństwa ma córkę Natalię). Pobrali się dwa lata później i doczekali dwóch synów: Kajetana i Cypriana. W 2009 roku powstał Teatr Kamienica.