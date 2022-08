Jest nie do poznania. "Takiej Anny Muchy jeszcze nie widzieliście!"

"Kocham swoją pracę. Niemniej pod wieloma względami to doświadczenie było jednym z najtrudniejszych z dotychczasowych. Stresuję się potwornie. Może dlatego, że będzie mnie oceniała rodzina [...] (że syn w ogóle wpadł na taki pomysł, to to już jest oddzielna sprawa! Przecież ostatnio grałam u Patryka Vegi zdzirę nad zdzirami). A może dlatego, że znam mamę Patryka… i jest NAJCUDOWNIEJSZĄ MAMĄ pod słońcem [...]" - napisała Anna Mucha na swoim profilu na Instagramie.