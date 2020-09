Patryk Vega sfingował sekstaśmy? Nowe zeznania nie pozostawiają złudzeń

Kilka dni temu prokuratura złożyła akt oskarżenia przeciwko byłym funkcjonariuszom CBŚ i CBA oskarżonym o czyny o charakterze korupcyjnym w tzw. aferze podkarpackiej. To kolejne zarzuty w ramach śledztwa prowadzonego wcześniej przeciwko Danielowi Ś. (były Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Rzeszowie CBŚP ) i innym, a uprzednio także przeciwko właścicielom agencji towarzyskich Aleksiejowi R. i Jewgenijowi R. Patryk Vega opowiada o aferze podkarpackiej w swoim najnowszym filmie. Ale ze słów oskarżonych wynika, że reżyser mocno nagiął fakty i opowiadał o dowodach, które nie istnieją.

Patryk Vega zapewnia, że posiada sekstaśmy polityków z prostytutkami: "Nie chcę mówić, jak to się znalazło w moich rękach"

Oskarżony dodał, że podpisał z bratem kontrakt, który zobowiązuje go do uczestniczenia w produkcji "Pętli". - Mam nagrania z planu filmowego, gdzie Vega tworzy pseudo kasety, pseudo taśmy. To on sam nagrywał sceny seksu z ukrytych kamer – zeznał.