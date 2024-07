Jest nowy "Gladiator". Ujawnili pierwsze zdjęcia krwawego widowiska

Mescal w rozmowie z "Vanity Fair" przyznał, że w ogóle nie zależało mu na tym, by przejść taką metamorfozę ciała, by stać się - jak zaznacza - symbolem seksu. - Po prostu chciałem być duży i silny i wyglądać jak ktoś, kto jest w stanie zrobić komuś nieco krzywdę, gdy robi się kiepsko - przyznał. - Wydaje mi się, że czasem w tych staraniach o perfekcyjny wygląd można zrobić z siebie bardziej modela firm bieliźniarskich niż wojownika - dodał. - Gdy mięśnie zaczynają rosnąć, w pewnym sensie zmienia się estetyka, ale przede wszystkim zmienia się nastawienie do swojego ciała. Inaczej się człowiek czuje. To ma psychologiczny wpływ na człowieka, co finalnie pomaga w tworzeniu filmu - powiedział aktor.