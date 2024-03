Plotki o hitowej serii rozpaliły internet. Aktor odpowiada

Jeszcze w połowie grudnia ubiegłego roku wskazywano za kogoś innego. Brytyjski "The Sun" przekonywał, że kolejnym wcieleniem agenta 007 może być Paul Mescal. Irlandczyk dopiero co zagrał w jednej z najdroższych produkcji w historii, "Gladiatorze 2" Ridleya Scotta, za sobą ma też znakomite role w "Aftersun" Charlotte Wells i "Dobrych nieznajomych" Andrew Haigha (nominacja do nagrody BAFTA).