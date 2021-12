Jest nowy zwiastun "Batmana". Spotkanie Batmana i Catwoman elektryzuje

Oprócz Pattinsona w "The Batman" wystąpią takie gwiazdy jak Andy Serkis (Alfred), Jeffrey Wright (komisarz Gordon), Zoe Kravitz (Catwoman), Paul Dano (The Riddler - Zagadka) i Colin Farrell, który jest nie do poznania w roli Pingwina. Fabuła nowego "Batmana" nie jest jeszcze znana. Z nieoficjalnych informacji, wynika, że będzie przypominał raczej… horror, niż kino przygodowe czy sensacyjne. Jesteście ciekawi?