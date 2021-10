"The Batman": Na taki zwiastun czekaliśmy. Zapowiada się megahit

Wytwórnia Warner Bros. zaprezentowała oficjalny zwiastun "The Batman". Kolejna odsłona przygód obrońcy Gotham trafi do kin na początku przyszłego roku i już teraz widać, że jest na co czekać. Zupełnie nowa, gwiazdorska obsada, wybuchy, pościgi, spektakularne ujęcia – szykuje się prawdziwy hit.