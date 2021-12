Dziś biegał półnagi po ulicy. Ale wkrótce znów zostanie oszpecony

O transformacji Farrella pisano w każdym serwisie filmowym. Pod względem marketingowym był to strzał w dziesiątkę. Później pojawił się zwiastun "Batmana", który utwierdził widzów w przekonaniu, że pochodzący z Irlandii aktor stworzył w tym filmie jedną ze swoich najlepszych kreacji. Potwierdzają to opinie, które przedostały się do mediów z pokazów testowych nowego "Batmana".