Joanna Szczepkowska ujawniła treść ostatniego SMS-a od Emiliana Kamińskiego. Łzy same cisną się do oczu

Emiliana Kamińskiego pożegnała również Joanna Szczepkowska we wzruszającym wpisie na Facebooku. "Emil! Przecież ty miałeś nas wszystkich przeżyć! Mój kolega z roku PWST. Przyjaciel nas wszystkich. Najsilniejszy z nas, najbardziej radosny, optymistyczny z wielką wiarą w to coś, co dostał jako dar, rodzaj mocy, która czyniła go trochę osobnym, mimo wielkiego serca" - napisała.