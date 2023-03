John Wick powrócił! Zabrakło biletów w polskich kinach

Wszystko wskazuje też na to, że "John Wick 4" będzie się cieszył dużą popularnością w naszym kraju. W wielu multipleksach, które w piątkowy wieczór organizują maratony filmowe ze wszystkimi częściami popularnej serii, zaczęło brakować biletów na ten event. Przy internetowej próbie zakupu wejściówki pojawiała się informacja, że "z uwagi na duże zainteresowanie seansem nie jest on obecnie dostępny w wybranej przez Państwa opcji". Wszyscy chętni powinni jednak znaleźć dla siebie miejsce na maratonie "Johna Wicka", ponieważ kina udostępniają na to wydarzenie kolejne sale (w niektórych multipleksach już nawet cztery).