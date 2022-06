"Joker" naprawdę powróci! Człowiek skrzywdzony, szaleniec, zbrodniarz

Joaquin Phoenix nie ukrywał w wywiadach, że powróci do roli Arthura Flecka/Jokera jedynie, gdy scenariusz w pełni go usatysfakcjonuje. Co wcale nie jest proste, dodawał, ponieważ napisać ciekawy ciąg dalszy dobrej historii jest znacznie trudniej niż wymyśleć coś nowego. Słaba jakość większości sequeli chyba potwierdza jego opinię. Wyglądało na to, że Phoenix nie jest zainteresowany powrotem do oscarowej roli.