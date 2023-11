Jose Arcadio Morales powrócił. Cezary Pazura "ożywił" go na Kubie

- Ćwiczę regularnie trzy razy w tygodniu [...]. Mam o tyle szczęście, że nie muszę stosować żadnej diety, bo moja rodzina to rodzina chudzielców, także ile bym nie zjadł, zawsze wszystko spalę. Jakiś dar z nieba. Mnie jest łatwiej schudnąć, niż przytyć. Więc jak reżyser każe mi schudnąć, to biorę rolę, jeśli odwrotnie, nie ma opcji. Korzystam dużo z suplementacji i odżywek, żeby nie mieć we krwi, że tak powiem, jednego obiadu, a trzy, tylko że w proszku. Inaczej bym tego nie przejadł - wyznał 61-latek w rozmowie z Plotkiem.