Karol III – sprawny menadżer czy przestarzały monarcha? Zaglądamy za kulisy koronacji i rządów nowego króla

Dostać nową pracę w wieku 75 lat to nie jest oczywista sprawa. A to właśnie spotkało księcia Karola, który zamienił wcześniejszą posadę zwykłego Księcia Walii na stanowisko króla Karola III. Patrząc na pierwsze godziny w nowej pracy, każdy z nas mógłby powiedzieć: też bym tak potrafił. Do nowych obowiązków króla należały bowiem: przejażdżka pozłacaną karocą po ulicach Londynu, machanie do poddanych z balkonu, oglądanie przelotu lotnictwa RAF, a wcześniej, w Opactwie Westminsterskim, całowanie Biblii, przebieranie się w coraz to inne szaty oraz przyjęcie dwóch bereł i korony. Znośna, może nieco irytująca praca, kiedy musisz czekać w karocy przed opactwem na całą rodzinę, a ci się jak zwykle spóźniają.