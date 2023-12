Karolak przyjechał i odwołał występ. Bo było złe światło

Winę na siebie bierze menadżer aktora, który odpowiada za jego występy. - Nie jest to wina ludzi z ośrodka ani Tomka, bo to ja rzeczywiście znam to miejsce. I oni, i Tomek to bardzo fajni ludzie. Cóż, można chyba powiedzieć, że zawaliłem - przyznał Mikołaj Jakubowski.