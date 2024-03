Kate Beckinsale walczy o zdrowie. Trafiła do szpitala

W lecie 2023 r. u ojczyma Kate Beckinsale, Roya Battersby'ego, zdiagnozowano dwa nowotwory. Jej matka sama zmaga się z chorobami, więc aktorka rzuciła wszystko w Anglii, gdzie na co dzień mieszka i przyleciała do Los Angeles, żeby zaopiekować się rodzicami. W grudniu stan ojczyma pogorszył się, przeszedł udar i został hospitalizowany. Córka czuwała przy nim codziennie, nie zostawiła go nawet w dzień rozdania Złotych Globów. Roy Battersby zmarł 10 stycznia br.