Kathy Bates zrzuciła niemal 50 kg. "Nie mogłam już chodzić"

Kathy Bates kultowe role

Aktorka ma na swoim koncie niemal setkę produkcji filmowych i telewizyjnych. Zadebiutowała u Milosa Formana w filmie "Odlot", ale nie przyniosło jej to zasłużonej sławy. Z uwagi na hollywoodzkie standardy trudno było jej znaleźć zatrudnienie. Trampoliną do uznania i popularności była właśnie rola w "Misery", po której przyszły takie tytuły jak "Smażone zielone pomidory" czy "Titanic". Fani serialu z pewnością kochają jej kreacje aktorskie w serii "American Horror Story" czy "The Office". Niestety zasmuciła wszystkich ostatnio informacją, że odchodzi na zasłużoną emeryturę. Jej ostatnim dokonaniem jest serial prawniczy "Matlock". Jeszcze nie wiadomo, gdzie polscy widzowie będą mogli go zobaczyć. Film "Misery" można wypożyczyć na Prime Video lub Canal+.