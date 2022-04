Katolicy w Irlandii protestują. Obrazoburcza "Benedetta" wchodzi do kin w Wielki Piątek

- Ten film to oszustwo i nic więcej niż rażący atak na wiarę katolicką – mówił Damien Murphy z Irish Society for Christian Civilisation w rozmowie z "Belfast Telegraph". Organizacja reprezentowana przez Murphy'ego stara się nie dopuścić, by film Verhoevena trafił zgodnie z planem do kin w Irlandii i Wielkiej Brytanii 15 kwietnia, czyli w Wielki Piątek. To jeden z najważniejszych dni w katolickim kalendarzu liturgicznym, upamiętniający mękę i śmierć Chrystusa na krzyżu.