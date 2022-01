"Benedetta". Polscy katolicy oburzeni filmem. "Obraża Matkę Bożą"

To prawda, że nie jesteśmy w stanie jednocześnie walczyć ze wszystkim co złe, ale próbować warto. Pan Bóg widzi nasze wysiłki i mam nadzieję, że im błogosławi. Jak mawiała św. Joanna d’Arc: "Niech rycerze walczą, a Bóg da zwycięstwo!". Jeszcze raz zachęcam wszystkich do dołączenia do protestu przeciwko filmowi "Benedetta" na stronie polskakatolicka.org.