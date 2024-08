Ketaminowa królowa niewzruszona śmiercią aktora. Wciąż sprzedawała lek

Aresztowanie "ketaminowej królowej"

W marcu 2023 roku Jasveen Sangha została aresztowana po przeprowadzonym nalocie na tzw. Schron Sanghy w Hollywood. Agenci federalni odzyskali znaleźli narkotyków, w tym tabletki metamfetaminy, 79 fiolek z ketaminą oraz leki z nielegalnych źródeł. Jak donoszą amerykańskie media październikowa śmierć jednego z jej klientów wcale nie sprawiła, że Sangha skończyła zbrodniczy proceder. Śledczy znaleźli również materiały wideo przedstawiające Sanghę przygotowującą ketaminę do dystrybucji, co bezpośrednio doprowadziło do postawienia jej zarzutów. Po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 tys. dolarów Sangha została zwolniona z aresztu, zaprzeczyła wszystkim zarzutom. Czeka ją proces.