Kevin Conroy nie żyje. Miał 66 lat

"Bardzo smutna wiadomość: wczoraj zmarł nasz ukochany głos Batmana, Kevin Conroy. Był chory od jakiegoś czasu, ale mimo to pojawiał się regularnie na fanowskich konwentach, co wprawiało w radość wszystkich jego miłośników. Będzie za nim tęsknić zarówno obsada serialu, jak i legion fanów na całym świecie. Spoczywaj w pokoju przyjacielu" — napisała. Do wpisu dołączyła także kilka zdjęć z Conroyem.