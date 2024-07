Kibole z maczetami, ustawki w lesie. Polski film podbił świat

"Furioza" to film z 2021 r. Obraz reżyserował Cyprian T. Olencki, a wśród obsady byli Mateusz Banasiuk, Weronika Książkiewicz czy Mateusz Damięcki. Szczególne wrażenie na widzach robił przede wszystkim Damięcki, który do tej roli był ucharakteryzowany jak nigdy dotąd. Łysa głowa, tatuaże, zrobiona forma życia - jako filmowy Golden prezentował się elektryzująco. I między innymi ta metamorfoza przyciągnęła widzów do kin - film w trudnym, bo postpandemicznym czasie zgromadził aż pół miliona widzów. To był drugi najchętniej oglądany polski film w 2021 r.