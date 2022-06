Candyman - recenzja Blu-ray od Galapagos

Więcej o filmie przeczytacie w recenzji Piotra Dobrego, a my zajmijmy się wydaniem fizycznym "Candymana", które właśnie wypuściło Galapagos. Wprawdzie film można już oglądać na HBO Max, ale tylko dzięki edycji Blu-ray macie dostęp do bonusów. Przyznam się, że w tym wypadku kolejny raz miło się zaskoczyłem. "Candyman" to po "Halloween" i "Ostatniej nocy w Soho" kolejny świetnie wydany horror w portfolio tego dystrybutora.