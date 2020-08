WP Film Poczta TV ONLINE Program TV Menu Aktualności

Najnowsze Popularne Przejdź na Aktualności Zwiastuny Recenzje Magazyn WP Film #Dziejesiew kulturze Wywiady Yoli Patronaty Katalog Filmów Katalog Ludzi Wideo Najnowsze Popularne Informacja prasowa Aktualności 4 godziny temu Kino z Roztocza nadaje na świat 21. Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu 7-16 sierpnia 2020 r. Edycja hybrydowa Blisko 180 projekcji filmowych, w tym pokazy przedpremierowe, spotkania z twórcami i Warsztaty Kultury Filmowej. Po raz 21. w Zwierzyńcu na Roztoczu, od 7 do 16 sierpnia 2020 roku, odbędzie się Letnia Akademia Filmowa. W tym roku – z powodu pandemii i obostrzeń sanitarnych – zdecydowana większość projekcji filmowych, prelekcji, warsztatów i spotkań z artystami odbędzie się on-line. Do Zwierzyńca zapraszamy na pokazy plenerowe na dziedzińcu historycznego Browaru. Dodatkowo ze Zwierzyńca nadawać będzie telewizja festiwalowa.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Informacja prasowa LAF W ubiegłym roku świętowaliśmy jubileuszową, dwudziestą edycję festiwalu. Nikt nie spodziewał się, że 21. Letnia Akademia Filmowa również okaże się odsłoną wyjątkową, ale tym razem za sprawą pandemii i jej wpływu na naszą codzienność i na wakacyjny odpoczynek. W ciągu ostatnich miesięcy zmienił się rynek filmowy i festiwalowy, a wprowadzony reżim sanitarny sprawił, że z troski o bezpieczeństwo i wygodę widzów LAF postanowiliśmy zdecydowaną większość projekcji i spotkań przenieść do internetu. - Nie chcieliśmy całkowicie rezygnować z organizacji LAF, więc zdecydowaliśmy się na wersję hybrydową – mówi Joanna Trębowicz, dyrektorka festiwalu. - Zmniejszony budżet, ograniczona dostępność filmów oraz nasze możliwości techniczne to przeszkody, z którymi musimy się mierzyć tego lata. Mimo to mamy nadzieję, że uda nam się stworzyć skromniejszy, ale równie ciekawy program i zachować klimat Akademii. FESTIWAL W INTERNECIE

Na specjalnie powstałej dla LAF platformie vod.laf.org.pl będziemy mogli zobaczyć większość tegorocznych festiwalowych filmów. Większość z nich będzie dostępna po zakupie biletu przez cały czas trwania festiwalu, a tylko część będzie możliwa do obejrzenia według podanego harmonogramu. Jedyne projekcje plenerowe, które będą realizowane na terenie zabytkowego browaru w Zwierzyńcu, to filmy w cyku Kino Nocne (codziennie o 22.00). W tym roku w internecie (na platformie, ale też w mediach społecznościowych) dostępne będą spotkania z twórcami, prowadzone przez dyrektora artystycznego LAF i dziennikarza radiowej Trójki Ryszarda Jaźwińskiego oraz przez krytyka filmowego Łukasza Maciejewskiego. Nie zabraknie – to ważny, edukacyjny rys Akademii – prelekcji do wybranych filmów oraz wstępów do cykli, w czym prym wiedzie twórca LAF i jej wieloletni Rektor Piotr Kotowski. WIRTUALNI GOŚCIE

Agnieszka Holland, Eliza Rycembel, Łukasz Simlat, Sebastian Stankiewicz, Marek Lechki – to jedni z wirtualnych gości Letniej Akademii Filmowej. Nowością 21. edycji wydarzenia będzie cykl „Wajda School na LAF”, w ramach którego zaprezentowane zostaną najpierw najciekawsze produkcje studentów i absolwentów szkoły, a po projekcjach rozmowy z artystami. Wszystkie wywiady będą dostępne zarówno na platformie vod.laf.org.pl, jak i na kanale Youtube oraz na profilu LAF na Facebooku. LAF-OWE CYKLE

Letnia Akademia Filmowa to kilkanaście cykli, w których odpowiednie propozycje powinni dla siebie znaleźć zarówno miłośnicy kina polskiego, jak

i światowego, fani horroru, produkcji muzycznych, klasyki czy… najmłodsi widzowie. I tak pojawią się "Filmy w sieci", "Klubowy karnet", "Strachy na LAF-y", "Król LAF", "W polskim obiektywie" czy "Łukasz Maciejewski zaprasza". W tym roku udamy się w podróż do Skandynawii. W cyklu "Jak ogień i woda" pokażemy kilka nowości, m.in. "Nadzieję" w reż. Marii Sødahl ze Stellanem Skarsgårdem w roli głównej, obraz, który zdobył Label Europa Cinemas na tegorocznym Berlinale, czy rewelację z festiwalu Sundance "Nie tak miało być" Amandy Kernell. Standardowo już nasze filmowe szlaki powędrują też do Niemiec i Francji. Zaproponujemy widzom zarówno te nowsze, jak i reprezentujące starszą kinematografię tytuły. Podczas LAF-u nie może zabraknąć także klasyki. Tym razem skupimy się na kinematografii Claude Sauteta, Davida Lyncha i krótkich metrażach Bustera Keatona. Z kolei cykl „Strachy na LAF-y” to niemal same przedpremiery. Kilkanaście tytułów, wśród których znajdą Państwo jeden z najlepiej ocenianych horrorów tego roku „Funhouse” Jasona Williama Lee czy „Chimerę” Maurice’a Haeemsa. „Z list przebojów…” to propozycja skupiająca całkiem pokaźne grono filmów muzycznych – tych klasycznych, jak i nowości. Przedpremierowo obejrzymy w nim „La Bolduc” czy „Days of Power”. PRZEDPREMIERY NA 21. LAF

W tym roku, mimo niesprzyjających warunków dla rozpowszechniania kinowych i festiwalowych nowości, mamy prawie 40 projekcji przedpremierowych.

Na uwagę zasługują chociażby: „Słoń i motyl” (belgijski film, który został wyprodukowany przez braci Dardenne i Martina Scorsese), „Don Gilliam i olbrzymy”

(z Terrym Gilliamem i Adamem Driverem), „Trash Fire” (najnowsza niszowa produkcja Richarda Batesa Jr., która wygrała Boston Underground Film Festival), familijny „Abe” (niezależny film z USA z hipnotyzującą muzyką w tle), holenderski dokument „Świat według kota”, „Rozgwiazdę” (jeden z ciekawszych i ambitniejszych debiutów na amerykańskiej scenie kina niezależnego 2018 roku, w którym A.T. White odważnie miesza filmowe gatunki) czy „Bądź sobą, czyli nieopowiedziana historia Alice Guy-Blaché” (dokument Pameli B. Green o pionierce kinematografii, uznawanej za pierwszą reżyserkę w historii X Muzy). NA POCZĄTEK I KONIEC

Tegoroczną 21. LAF oficjalnie rozpocznie przedpremierowa projekcja najnowszego obrazu Roya Anderssona (znanego LAF-owiczom z „Gołąb przysiadł na gałęzi i rozmyśla o istnieniu”). Film „O nieskończoności” to wzruszająca refleksja nad ludzkim życiem, z całym jego pięknem, okrucieństwem, blaskiem i banałem. Film zdobył Srebrnego Lwa za reżyserię na ostatnim MFF w Wenecji. Na zakończenie LAF pokażemy „Złe baśnie”. To szwajcarsko-włoska produkcja duetu braci Damiano D’Innocenzo i Fabio Roberto D'Innocenzo, nagrodzona Srebrnym Niedźwiedziem

tegorocznym Berlinale. WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa w swojej formule, ale to nie sprawia, że rezygnujemy z edukacyjnych walorów Akademii. W programie szeroka oferta warsztatów, prowadzonych przez znanych LAF-owskiej publiczności ekspertów (Piotr Kotowski, Zbigniew Masternak, Ryszard Jaźwiński, Łukasz Maciejewski, pracownicy KinoSzkoły, współpracownicy Wajda School i.in.), prelekcji do filmów (Łukasz Maciejewski, Ryszard Jaźwiński, Piotr Kotowski i.in.) i wspomnianych spotkań z twórcami. ALL YOU NEED IS LAF

Letnia Akademia Filmowa jest festiwalem, który odbywa się co roku latem w Zwierzyńcu na Roztoczu. Gromadzi miłośników dobrego kina, ale i szerzej: ludzi szukających ciekawych wrażeń kulturalnych. LAF to kino polskie i zagraniczne, fabularne i dokumentalne, krótko- i pełnometrażowe. To projekcje filmowe, alei spotkania z twórcami kina, dyskusje, koncerty, warsztaty, wystawy, konkursy. To także spotkania przyjaciół i znajomych, którzy odliczają czas od sierpnia do sierpnia, żeby znowu spotkać się w Zwierzyńcu i doświadczyć tego, jak Kino łączy ludzi, a przy okazji skorzystać z uroków Roztoczańskiego Parku Narodowego, który od czerwca ubiegłego roku jest na liście rezerwatów biosfery UNESCO. W tym roku program LAF jest zdecydowanie odmienny od poprzednich. Większość projekcji filmowych oraz spotkania i warsztaty odbywają się on-line. Niemniej liczymy na wyrozumiałość naszych uczestników i wieloletnich przyjaciół LAF, na ich uczestnictwo w tej nietypowej odsłonie festiwalu i… na osobiste spotkanie za rok. Organizatorem wydarzenia jest obecnie Fundacja Filmowa Warszawa. Informacja prasowa LAF