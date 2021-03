Kolejny polski film podbija Netflix. Oglądają go nawet w Ameryce

"Miłość do kwadratu" to nie pierwsza polska produkcja, która odniosła sukces na największej platformie streamingowej. Nie tak dawno, dużą popularnością cieszył się nasz erotyk "365 dni". Obraz zyskał status międzynarodowego przeboju, choć opinie na jego temat były, delikatnie mówiąc, podzielone. Nie ulega jednak wątpliwości, że film zaistniał. Stał się nawet pierwszą polska produkcją nominowaną do Złotych Malin.