"Konserwatywna strona Kościoła nie wygląda w ten sposób. To pastisz" - mówi Tomasz Terlikowski, oceniając film "Konklawe"

- Nurt tradycjonalistyczny oczywiście istnieje, ale on jest widoczny wśród wiernych, czasem wśród młodych duchownych, ale niekoniecznie wśród biskupów czy kardynałów. Spór nie dotyczy powrotu do czasów sprzed Soboru Watykańskiego II, bo to jest zwyczajnie niemożliwe, za bardzo zmienił się świat, ale raczej tego jak rozumieć sam sobór. Nikt - poza wąskim gronem tradycjonalistów, których nie ma wśród kardynałów - nie chce powrotu do starego rytu, a co najwyżej: zgody na jego odprawianie dla chętnych.