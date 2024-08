Kręcili scenę seksu. Aktorka znokautowała Cruise'a

Ciekawe historie wychodzą na jaw przy promocji filmu "Borderlands" z gwiazdorską obsadą. Najpierw w podcaście Andy'ego Cohena - "What Happens Live" - pojawiła się Cate Blanchett. W "Borderlands" wciela się w postać Lilith. Aktorka dostała pytanie o to, za jaki film dostała najwięcej pieniędzy. Prowadzący był przekonany, że powie o "Władcy Pierścieni", ale Blanchett szybko wyprowadziła go z błędu, o czym przeczytacie w naszym poprzednim tekście. Teraz u Cohena pojawiła się jej koleżanka z planu, Gina Gershon. Ona z kolei opowiedziała o scenach seksu kręconych z Tomem Cruise'em.