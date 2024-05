Krwiożerczy pająk sieje spustoszenie. "Gniazdo Pająka" już w kinach

Inną produkcją o krwiożerczej faunie są "Żaby" w reż. George’a McCowana. Akcja filmu ma miejsce na wyspie należącej do zamożnej rodziny Crockettów. Starzejący się milioner Jason Crockett zanieczyszcza środowisko wokół własnej posiadłości. Zatruwa wszystko, co zbliży się do jego domu. Przyroda postanawia wziąć w pewnym momencie krwawy odwet. Na czele buntu stają żaby, a wszystko od pająków po pijawki i grzechotniki atakuje przerażonych ludzi.