Boisz się pająków? Omijaj ten film szerokim łukiem

Ciemność czy pająki – czego boisz się najbardziej? W ludziach strach wywołują różne rzeczy, ale małe, niepozorne zwierzątka są zmorą wielu. Nie ma lepszego pomysłu, niż wziąć na tapet jeden z największych lęków ludzkości i wykorzystać go jako punkt wyjścia do horroru. Tak właśnie uczynili twórcy "Gniazda pająka". Do sieci właśnie trafił zwiastun.