Krytycy mieszają z błotem, a widzowie oglądają na potęgę. Miliony odtworzeń filmu Netfliksa

Recenzje? Słabiutko

Bardzo delikatnie rzecz ujmując: krytycy nie byli przychylni produkcji. Na Rotten Tomatoes film uzyskał zaledwie 16 proc. pozytywnych recenzji. Chicago Sun-Times ocenił, że "Brzydcy" to film przeciętny: "Nie na tyle zły, by stać się kampowy, ani na tyle głęboki, prowokujący czy wizualnie imponujący, by zasługiwał na dalsze rozdziały historii." Magazyn Polygon dokłada do pieca, pisząc, że jest "pełen gładkich, lecz nijakich efektów specjalnych, sztywnego aktorstwa i fabuły pełnej leniwych tropów typowych dla dystopijnych powieści dla nastolatków." The Guardian przybił gwóźdź do trumny, dając "Brzydkim" jedną gwiazdkę.