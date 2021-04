Krzysztof Komeda skończyłby dziś 90 lat. Hłasko nie mógł sobie wybaczyć tego, co zrobił

W latach 60. Komeda stopniowo zaczął robić co raz większy szum wokół siebie. Pod koniec 1967 roku, za namową Polańskiego, Komeda zdecydował się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Tam zaczął pracę nad muzyką do "Dziecka Rosemary". Niestety jego karierę w Hollywood przerwał tragiczny wypadek. W grudniu 1968 roku wracał do domu po suto zakrapianej imprezie w Los Angeles w towarzystwie pisarza Marka Hłaski. Ten szturchnął przyjaciela tak niefortunnie, że Komeda spadł ze skarpy i uderzył się w głowę.