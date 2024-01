Książkiewicz bez makijażu. Reakcja Dowbora bezcenna

Weronika Książkiewicz swoją przygodę z profesjonalnym aktorstwem rozpoczęła dwie dekady temu. Początkowo były to seriale jak "Samo życie" czy "Plebania", ale szybko pojawiły się też filmy - zagrała w "Karolu. Człowieku, który został papieżem". Następne lata uczyniły z niej gwiazdą filmową ("Los numeros", "Planeta singli", "Podejrzani zakochani"). Po drodze otrzymała nominacje do Złotej Kaczki, ale i też do Węża.