Kulisy filmu o pedofilii. Ujawniają powiązania z politykami

Co więcej, "Bagno" miało być konsultowane z politykami PiS, na co miał nalegać Janusz Jabłoński. - Narracyjnie film był już gotowy. Tłumaczyliśmy, że to nie filmik z wakacji, że nie da się tego tak szybko zgrać. Naciskał, że musi to mieć na już. Stał nad nami i czekał, aż skończymy. Wydzwaniał przy tym do sekretarki Kaczyńskiego albo posła Sobolewskiego. Mówił im, że jeszcze chwila. Był niezadowolony, że musi czekać, więc zaoferowaliśmy, że podwieziemy go na Nowogrodzką. Zgodził się - cytuje swoje źródło OKO.press.