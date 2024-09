Kulisy kultowej sceny "Titanica". Kate Winslet zszokowała widownię

Winslet wyznała, że w rzeczywistości woda była bardzo płytka, sięgała jedynie do pasa. - To było dość niezręczne - powiedziała podczas sesji pytań i odpowiedzi promującej jej nowy film "Lee". Aktorka wyjaśniła, że podczas kręcenia musiała kilkukrotnie wchodzić i wychodzić z wody, by skorzystać z toalety. - Woda sięgała do pasa. Leo, niestety, musiał wtedy klęczeć - dodała Winslet. Wywołało to szok wśród publiczności zgromadzonej na pokazie w Nowym Jorku. Winslet zdradziła też, że podczas ostatnich 22 minut wszyscy byli "całkowicie zalani" dźwiękiem szumu wody.