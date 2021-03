Kwietniowe nowości Netfliksa. Wielkie przeboje i oscarowe role

Największym przebojem pośród filmów grozy w kwietniowej ofercie Netfliksa jest jednak "To: Rozdział 2". Często uznawany jako sequel. A nie do końca jest to prawdą. Powieść Stephena Kinga, na której oparty został film, wyraźnie dzieli się na dwie części. W pierwszej występują wyłącznie młodzi bohaterowie, w drugiej przenosimy się do teraźniejszości. Zdjęcia z młodymi aktorami kręcone były za jednym zamachem i dopiero w fazie postprodukcji zostały rozdzielone na dwie części filmu.