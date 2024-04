Lepsza od Nicholsona? "Takiego czarnego charakteru nie było od lat"

"Pearl" został obsypany wieloma nagrodami. Zdobył m.in. Saturna w kategorii najlepszy film niezależny. Największą furorę zrobiła jednak współscenarzystka i odtwórczyni głównej roli Mia Goth. "Takiego czarnego charakteru nie było od lat" - pisali zachwyceni recenzenci. A ponieważ nie zabrakło w filmie nawiązań do klasyki, a jednym z rekwizytorów, którymi posługuje się bohaterka jest siekiera, to pojawiły się porównania do słynnej roli Jacka Nicholsona z filmu "Lśnienie".