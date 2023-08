Linda mógł zagrać z Meryl Streep. W sprawę wmieszała się SB

Co ciekawe, Andrzej Wajda miał zasugerować Lindzie, że powinien odrzucić tę rolę. Aktor tak zrobił. Potem miał zagrać u reżysera w "Miłości w Niemczech". Na udział w filmie zgodziła się Meryl Streep, czyli udałoby się aktorowi to, co nie wyszło w przypadku "Wyboru Zofii". Jednak we wszystko wmieszała się Służba Bezpieczeństwa.