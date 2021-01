Maciej Stuhr pokazał swoją klatę. Jest czego pozazdrościć!

Maciej Stuhr jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Aktor chętnie pokazuje swoje życie prywatne i zawodowe. Często komentuje bieżące sprawy i wypowiada się na tematy polityczne. Swoją odwagą i otwartością zaskarbił sobie sympatię fanów. Stuhr znany jest również ze swojej pasji do biegania, co widać nie tylko na Instagramie. O tym, że aktor dba o zdrowie i wygląd, świadczy jego najnowszy post w mediach społecznościowych.

Aktor pochwalił się efektem sesji zdjęciowej dla magazynu "Wysokie obcasy". Jak sam podkreślił, to "pierwsza w historii męska okładka". Trzeba przyznać, że Maciej Stuhr ma nieźle wyrzeźbione ciało!

Maciej Stuhr bez koszulki. "Panie Maćku, nie zasnę"

Jak można się domyślić, post Macieja Stuhra wywołał spore poruszenie. Okazuje się jednak, że nie tylko kobiety zachwycają się sylwetką aktora. Mężczyźni również są pod wrażeniem. "No, no, no. Maciek, gratuluje 'figury'. Aż sprawdziłem twój rok urodzenia i na szczęście jestem kilka lat młodszy, więc mam czas na rozpoczęcie fitness life" - zażartował jeden z internautów.