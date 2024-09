Maciej Zakościelny o rozstaniu z matką swoich dzieci. Ich drogi się rozeszły, ale wciąż sobie pomagają

Maciej Zakościelny i Paulina Wyka byli uważani za niezwykle zgodną i piękną parę. Związek trwał 10 lat. Aktor i modelka doczekali się dwójki dzieci. Ich rozstanie zaskoczyło fanów. Zakościelny nie ukrywał, że rozpad związku wpłynął na jego samopoczucie i zdrowie. Wyraźnie schudł, co zaniepokoiło jego obserwatorów. - Ostatnio miałem trudny czas ze względów prywatnych, rodzinnych. To też gdzieś tam wpływa na nas. Ale spokojnie, jestem mega szczęśliwym gościem i pozytywnie nastawiony do życia - mówił w jednym z ostatnich wywiadów.