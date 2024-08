Martwią się o jego zdrowie. Aktor zdecydował się zabrać głos

Miał wówczas 30 lat. Wyjechał do Stanów, by realizować swój amerykański sen. "Osiem miesięcy w Los Angeles kosztuje. Wydawałem więcej, niż zarabiałem. Przepuściłem wszystkie oszczędności" - przyznał w rozmowie z "Twoim Stylem". "Potrzebowałem wtedy jakichś pieniędzy i z racji tego, że moje koleżanki były general managers w różnych restauracjach, to zapraszały mnie do pomocy jako kelnera na zamknięte imprezy. Mogłem sobie dorobić" – wspomina aktor.